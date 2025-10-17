Settimana della Protezione Civile, Giampedrone: “Un sistema ligure tra i più forti d’Italia”

Piazza De Ferrari si è trasformata in un grande presidio di sicurezza e solidarietà in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile. Tra i mezzi schierati, i volontari e i tecnici di Arpal, la Regione Liguria ha celebrato uno dei suoi “patrimoni più preziosi”, come lo ha definito l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, in prima linea nella gestione delle emergenze da ormai tre mandati.

Sistema rodato – “È la festa dei volontari e dei liguri – ha dichiarato Giampedrone –. La Liguria può contare su un sistema tra i più efficienti d’Italia, frutto anche delle esperienze difficili che abbiamo vissuto. L’obiettivo è uno solo: evitare che le persone si mettano in pericolo e intervenire con rapidità quando il rischio è reale”. In tutta la regione operano 3.000 volontari, supportati da una settantina di professionisti attivi 24 ore su 24 nella sala operativa di via Brigate Partigiane.

Prevenzione e cultura – La giornata è stata anche un’occasione per diffondere la cultura della prevenzione, in particolare tra i più giovani. “Lavoriamo molto con le scuole – ha ricordato il presidente della regione Marco Bucci – perché i ragazzi devono imparare come comportarsi in caso di allerta e come rispettare il territorio. È un investimento sul futuro della sicurezza collettiva”.

Allerta meteo – Centrale il ruolo di Arpal, che elabora le previsioni e gestisce le allerte meteorologiche. “La previsione non è una scienza esatta, ma un sistema di probabilità – spiegano i tecnici –. È da queste analisi che parte ogni allerta meteo regionale”.

Volontari e professionalità – Giampedrone ha voluto ribadire il valore umano del sistema ligure: “I nostri volontari dedicano tempo e passione per il bene degli altri. Senza di loro la Protezione Civile non sarebbe la stessa”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.