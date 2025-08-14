Sette anni dopo il crollo del Morandi, Genova ricorda le 43 vittime: Telenord in diretta

Sono trascorsi sette anni da quella mattina del 14 agosto 2018. Oggi Genova si ferma di nuovo per ricordare le 43 vittime del crollo di ponte Morandi, con celebrazioni a suffragio e una cerimonia solenne presso il memoriale dedicato. Tutte le celebrazioni saranno seguite in diretta da Telenord.

Celebrazioni – Alle 9, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sarà celebrata una messa di suffragio officiata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca, alla presenza della sindaca Silvia Salis. Intorno alle 10.45, presso il Memoriale 14.08.2018 (inaugurato lo scorso dicembre nell’area del disastro), prenderà il via la cerimonia ufficiale in ricordo delle vittime. Parteciperanno i familiari dei 43 caduti e le massime autorità cittadine e regionali. Sono previsti, in particolare, gli interventi dell’imam Salah Hussein e dell’arcivescovo Tasca, seguiti da quelli della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi (in rappresentanza del Governo) e di Egle Possetti in nome dei parenti delle vittime. Alle 11.36 – l’ora esatta del crollo – verrà osservato un minuto di silenzio, accompagnato dal suono delle sirene del porto e delle campane in tutta la diocesi.

Tragedia – Era la vigilia di Ferragosto 2018 quando una porzione di circa 200 metri del viadotto Polcevera (meglio noto come ponte Morandi) collassò improvvisamente insieme alla pila di sostegno n.9. Pioggia battente avvolgeva la città alle 11:36 di quella drammatica mattina in cui persero la vita 43 persone – tra cui diversi bambini – e altre 11 rimasero ferite. Nel crollo furono coinvolti decine di veicoli in transito sull’autostrada A10, precipitati nel torrente Polcevera e sulla zona industriale sottostante, oltre ad alcuni operai che lavoravano nelle vicinanze. Circa 600 residenti delle palazzine sotto il viadotto rimasero senza casa e furono evacuati. Le indagini tecniche hanno poi evidenziato gravi carenze di manutenzione: i cavi interni agli stralli risultavano fortemente corrosi e indeboliti, una condizione fatale aggravata dall’assenza di interventi tempestivi di messa in sicurezza.

Ricostruzione – Quella del ponte Morandi è stata una ferita profonda per Genova, che per mesi si è trovata con un’arteria vitale spezzata. La città, il porto e la viabilità del nordovest subirono pesanti ripercussioni, con traffico deviato e tempi di percorrenza raddoppiati. Eppure Genova seppe reagire: già nei mesi successivi alla tragedia vennero demoliti i monconi rimasti del vecchio viadotto e avviata a tempo di record la ricostruzione. Il 3 agosto 2020 – a meno di due anni dal crollo – è stato inaugurato il nuovo ponte Genova San Giorgio, progettato dall’architetto Renzo Piano e costruito in tempi rapidi come simbolo di rinascita. Il nuovo viadotto ha ripristinato la continuità autostradale sulla A10 ed è divenuto l’emblema della capacità di ripartenza del capoluogo ligure. Sotto quella campata, nel cuore della “zona rossa” di allora, è sorto un Memoriale permanente dedicato al 14 agosto 2018, affinché la memoria delle vittime resti viva negli anni a venire.

Processo – Sul fronte giudiziario, intanto, la parola giustizia è ancora in attesa di essere scritta definitivamente. Il maxi-processo per il crollo di ponte Morandi, iniziato nel luglio 2022 a Genova, vede attualmente 57 imputati tra ex vertici di Autostrade per l’Italia e della società di controllo Spea, oltre a dirigenti e funzionari ministeriali. Dopo oltre 200 udienze svolte in tre anni, il dibattimento è entrato nella fase finale: dallo scorso giugno i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi stanno presentando la loro requisitoria, inaugurata con la lettura dei nomi di tutte le 43 vittime in aula. Le richieste di condanna da parte dell’accusa dovrebbero arrivare entro l’autunno di quest’anno, mentre la sentenza è attesa non prima del 2026. Alcune imputazioni minori sono già cadute in prescrizione, ma i reati principali – tra cui omicidio colposo plurimo e disastro colposo – restano al centro del procedimento. I familiari delle vittime seguono da vicino ogni sviluppo, determinati a ottenere piena verità e responsabilità per quella tragedia che ha segnato indelebilmente la loro vita.

