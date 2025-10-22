Cultura

Sestri Ponente, viaggio tra le stelle: visita all’Osservatorio Astronomico di Genova

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Un luogo dove scienza, passione e divulgazione si incontrano per avvicinare grandi e piccoli al mistero dell’universo

Un’occasione speciale per scoprire da vicino l’affascinante mondo dell’astronomia, grazie a una visita all’Osservatorio Astronomico di Genova, situato nel cuore di Sestri Ponente. Un luogo dove scienza, passione e divulgazione si incontrano per avvicinare grandi e piccoli al mistero dell’universo.

 

In studio con Katia Gangale, Enrico Giordano, direttore dell’Osservatorio, ci guiderà tra strumenti, ricerche e attività didattiche, raccontandoci il ruolo fondamentale che l’osservatorio svolge nella diffusione della cultura scientifica sul territorio.

 

In collegamento, Anna Li Vigni dialoga con Rinaldo Queirolo, responsabile della divulgazione, per mostrarci da vicino come si svolgono le visite, le osservazioni del cielo e le iniziative dedicate al pubblico.

