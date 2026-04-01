Sestri Ponente, la nuova Zona 30 e strisce “high-tech” in piazza Baracca

È partita da pochi giorni a Sestri Ponente la nuova Zona 30, nel cuore pulsante del quartiere, tra largo Fausto Coppi, via Ciro Menotti e piazza Baracca. Un intervento atteso e strategico, pensato per migliorare la sicurezza stradale in un’area ad alta percorrenza, sia pedonale che veicolare.

Protagoniste assolute sono le nuove strisce pedonali, realizzate con un innovativo materiale bicomponente: una miscela di vernice e reagente che garantisce maggiore durata e visibilità. Rispetto alla segnaletica tradizionale, queste “zebre” possono durare fino a dieci volte di più, circa 6-7 anni anche in condizioni di traffico intenso. Non solo: grazie alla presenza di microsfere riflettenti, risultano particolarmente visibili anche nelle ore notturne, aumentando sensibilmente la sicurezza.

Un altro aspetto fondamentale è la loro superficie ruvida, progettata per evitare scivolamenti e migliorare l’aderenza, sia per i pedoni sia per eventuali mezzi a due ruote.

L’intervento non si è limitato al rifacimento delle strisce esistenti. In piazza Baracca sono stati realizzati due nuovi attraversamenti pedonali, pensati per collegare in modo più sicuro e continuo le aree pedonali di via Sestri, che in precedenza risultavano “spezzate” dalla carreggiata. Una soluzione che restituisce spazio e diritti ai pedoni, riducendo i rischi di attraversamenti improvvisati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’estetica: gli attraversamenti, uno dei due simile alla tastiera di un pianoforte, sono stati progettati per integrarsi con il contesto urbano senza alterare la pavimentazione della piazza, mantenendo un equilibrio tra funzionalità e decoro.

A completare il progetto, la segnaletica della Zona 30 è stata rafforzata sia verticalmente, con appositi cartelli di inizio e fine area, sia orizzontalmente, con pittogrammi ben visibili sull’asfalto. Presenti anche i cosiddetti “rallentatori ottici”, bande disegnate sulla carreggiata che inducono gli automobilisti a ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti.

I lavori sono stati eseguiti nelle ore notturne, per limitare i disagi al traffico e rispettare i tempi tecnici necessari alla posa del nuovo materiale.

L’obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza per tutti. Ma resta fondamentale anche il comportamento degli utenti della strada. I pedoni devono attraversare con attenzione, evitando distrazioni come l’uso del cellulare, mentre automobilisti e scooteristi sono chiamati a rispettare il limite dei 30 km/h.

Un intervento che rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sicura e consapevole, in una delle zone più frequentate di Sestri Ponente.

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