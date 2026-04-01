Genova, dopo il Morandi le case degli sfollati diventano alloggi per studenti e famiglie

Le abitazioni evacuate dopo il crollo del ponte Morandi trovano una nuova funzione: diventano alloggi per studenti e famiglie. Il Comune lancia due bandi per assegnare 40 appartamenti, segnando un passo nella riqualificazione dell’area.

Bandi – La società partecipata Spim ha pubblicato gli avvisi per l’assegnazione degli immobili in via Porro 5. Venti appartamenti saranno destinati allo student housing, mentre altri venti rientreranno nel progetto di social housing, rivolto a diverse categorie di cittadini.

Rigenerazione – Gli alloggi si trovano in una delle zone più colpite dalla tragedia del 14 agosto 2018. L’intervento punta non solo a recuperare spazi rimasti inutilizzati, ma anche a rilanciare il tessuto sociale del quartiere, favorendo nuove opportunità abitative.

Destinatari – Il piano prevede complessivamente 66 posti letto per studenti. A questi si aggiungono soluzioni per over 65, giovani coppie under 35, single e famiglie numerose, oltre a spazi riservati a categorie con esigenze specifiche di assistenza.

Obiettivo – “Il diritto alla casa è al centro del nostro programma di governo della città – ha dichiarato l’assessore Davide Patrone – stiamo investendo su social housing e student housing per offrire risposte concrete e sostenere la rigenerazione sociale”.

Prospettive – L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di welfare abitativo, pensata per rispondere alle nuove esigenze urbane e per restituire vitalità a un’area segnata dalla tragedia del Morandi.

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