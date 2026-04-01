Ferrovia Ventimiglia-Cuneo, dopo cinquantacinque anni nuova convenzione Italia-Francia

Dopo oltre cinquantacinque anni, entra finalmente in vigore la nuova convenzione tra Italia e Francia per la gestione della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. L’accordo, ratificato dall’Assemblea Nazionale francese, segna un passaggio decisivo per il futuro di un’infrastruttura considerata strategica per i collegamenti tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente.

Commenta il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega): "Dopo oltre mezzo secolo si chiude una partita fondamentale per i collegamenti tra Italia e Francia. Con la ratifica anche da parte della Francia della nuova convenzione sulla linea Cuneo–Breil–Ventimiglia, arriviamo finalmente a un quadro chiaro nella ripartizione di responsabilità e risorse. Si tratta del passaggio conclusivo dell’iter avviato durante il G7 Trasporti di Milano in cui il ministro Salvini ha firmato la nuova convenzione, ferma dal 1970. Il lavoro del MIT è stato determinante per superare uno stallo storico e avviare gli investimenti indispensabili. Questo permetterà di migliorare progressivamente la qualità del servizio, con treni più veloci e affidabili. Un passo concreto per rafforzare la mobilità transfrontaliera e dare risposte ai territori, in continuità con altri interventi strategici già realizzati".

A sottolineare l’importanza del risultato è anche il senatore Gianni Berrino di Fratelli d'Italia, componente del Comitato di Cooperazione frontaliera italo-francese, che ha definito quella odierna “una giornata storica”.

Secondo Berrino, la nuova intesa garantirà una gestione congiunta della linea tra i due Paesi, una ripartizione più equa dei costi di manutenzione e, soprattutto, la possibilità di sbloccare risorse fondamentali per il funzionamento e lo sviluppo della ferrovia. Un passo che dovrebbe assicurare stabilità e prospettive a lungo termine per l’infrastruttura.

La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia riveste infatti un ruolo cruciale nei collegamenti tra territori spesso penalizzati dalla conformazione geografica, attraversando la suggestiva ma fragile Val Roya. Proprio per questo, il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Francia viene visto come un elemento chiave per garantire continuità, sicurezza e valorizzazione di un’arteria ferroviaria storica.