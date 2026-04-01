Ferrovia Ventimiglia-Cuneo, dopo cinquantacinque anni nuova convenzione Italia-Francia
di R.S.
1 min, 43 sec
Rixi: "Determinante il lavoro del Mit per partita fondamentale per i collegamenti italofrancesi". Berrino: "Giornata storica, linea ferroviaria importantissima"
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