Laigueglia rende omaggio a Gino Paoli: le sue canzoni accompagnano la Pasqua

Saranno le canzoni di Gino Paoli a fare da sottofondo alla Pasqua di Laigueglia. Il borgo marinaro del savonese ha scelto di rendere omaggio al cantautore genovese scomparso, trasformando il centro storico in uno spazio sonoro dedicato alla sua musica.

Omaggio – L’iniziativa, annunciata dal sindaco Giorgio Manfredi, celebra il legame tra Paoli e Laigueglia, località a cui l’artista aveva dedicato un brano insieme al musicista Rosario Bonaccorso. Un rapporto che nel 2016 gli valse anche la cittadinanza onoraria.

Musica – Durante le festività pasquali, l’impianto di filodiffusione diffonderà alcune delle sue canzoni più celebri, alternando brani interpretati direttamente da Paoli a quelli firmati come autore. Le note accompagneranno residenti e visitatori ogni giorno dalle 16 alle 21, con un’estensione anche al mattino nei fine settimana.

Atmosfera – L’obiettivo è creare un sottofondo discreto ma riconoscibile, capace di arricchire l’esperienza nel centro storico, tra passeggiate e shopping. Le melodie del cantautore contribuiranno a dare un tono intimo e riflessivo alle giornate di festa.

Ricordo – L’omaggio proseguirà anche nei mesi successivi. La trentesima edizione del Percfest, in programma dal 16 al 21 giugno, sarà infatti dedicata proprio a Paoli, ricordando anche la canzone scritta per Laigueglia insieme a Bonaccorso.

Dichiarazioni – “È così il Comune si prepara a tributargli un saluto celebrando una traccia umana che resta indelebile – sottolinea il sindaco – proprio come l’eco di una canzone scritta per gioco e per affetto”.

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