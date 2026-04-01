Genova, si avvicina la riapertura degli asili finanziati dal Pnrr

Si avvia alla conclusione il piano di riqualificazione degli asili comunali finanziato dal Pnrr, anche se con esiti non del tutto uniformi rispetto alle previsioni iniziali. Dopo mesi di interventi, molte strutture del servizio 0-6 anni sono ormai prossime alla riapertura e, con l’inizio del nuovo anno scolastico, numerosi bambini potranno rientrare nelle sedi originarie.

Tra i primi cantieri completati figura la Rondine di San Fruttuoso, situata in piazza Solari, dove un investimento di circa 2,85 milioni di euro ha permesso di restituire spazi rinnovati e sicuri per il nido. Nei mesi precedenti si era già concluso anche l’intervento sulla palestra dell’ex Doria a Struppa. Entro l’inizio dell’estate è prevista la chiusura di ulteriori lavori, a partire dal Centofiori di via Vittime di Bologna, a Rivarolo, programmato per metà aprile. A seguire, nel mese di maggio, toccherà al Fata Morgana alla Foce e al Castello Raggio di Cornigliano. Sempre in aprile termineranno anche gli interventi nell’ex caserma Gavoglio, al Lagaccio, destinata ad accogliere un nuovo asilo nido.

L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, ha evidenziato come si tratti di un insieme articolato di interventi portati avanti con grande impegno amministrativo, sottolineando che restano aperti soltanto pochi cantieri. Il programma, avviato dalla precedente amministrazione, ha mobilitato oltre 23 milioni di euro per interventi su undici strutture tra nidi e scuole dell’infanzia, oltre a ulteriori fondi destinati a ristrutturazioni parziali e palestre.

Nonostante il rispetto delle tempistiche in molti casi, alcune operazioni hanno incontrato difficoltà che ne hanno rallentato o modificato l’esecuzione. Tra queste, il progetto di Borzoli, dove sono emerse criticità strutturali non previste che hanno portato a ridimensionare l’intervento: sarà mantenuto il nido, mentre la scuola dell’infanzia comunale non verrà realizzata, restando comunque attiva quella statale.

Situazione analoga per l’asilo di via Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi, previsto in sostituzione del Camoscio: il cantiere è ancora in corso ma è stato escluso dai finanziamenti del Pnrr a causa dei tempi più lunghi rispetto a quelli stabiliti inizialmente.

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