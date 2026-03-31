Roberto Traverso (Siap): "Denunciamo da tempo il problema degli alloggi in subaffitto in nero. Servono interventi mirati"

A Genova torna al centro dell’attenzione il problema dei subaffitti in nero, un fenomeno sommerso che, oltre agli aspetti fiscali, solleva preoccupazioni legate alla sicurezza urbana e alle condizioni abitative.

A intervenire è Roberto Traverso, segretario provinciale del SIAP, che da tempo richiama l’attenzione su una situazione diffusa in diversi quartieri della città.

“Denunciamo da anni il problema dei subaffitti irregolari, che comportano rischi concreti per la sicurezza. Non riguarda solo zone come Prè o il centro storico, ma anche quartieri come Sestri Ponente, dove il fenomeno è particolarmente preoccupante, con cittadini stranieri spesso costretti a vivere in alloggi fatiscenti”.

Traverso sottolinea come siano in corso accertamenti su situazioni critiche: “C’è un’indagine aperta che evidenzia una realtà allarmante. Parliamo solo della punta dell’iceberg, ma è evidente che serva un intervento strutturato e continuativo”.

Il segretario del SIAP insiste sulla necessità di un cambio di approccio: “I controlli non possono essere sporadici o occasionali. A Sestri Ponente, ad esempio, certe situazioni sono emerse solo dopo episodi di cronaca come una rissa. Questo dimostra che manca un monitoraggio costante”.

Da qui la proposta di una regia coordinata: “Serve una vera e propria cabina di regia sulla sicurezza urbana, una sorta di authority che metta in rete tutte le forze coinvolte: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri. Solo incrociando i dati si può affrontare il fenomeno in modo efficace”.

Infine, Traverso evidenzia la necessità di un modello su misura: “Genova ha caratteristiche specifiche e non può essere paragonata ad altre realtà. È necessario costruire un modello di sicurezza dedicato, ed è una richiesta che il SIAP porta avanti da tempo”.

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