Sestri Levante, nuova caserma dei Carabinieri. Rixi: "Impegno da 9 milioni"

SESTRI LEVANTE - Si è tenuta questa mattina, nella Sala Oleandro del Convento dell'Annunziata, la cerimonia di firma del Protocollo d'Intesa per la realizzazione della nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante.

A sottoscrivere il documento il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e il Generale Riccardo Galletta, Comandante Interregionale dell'Arma dei Carabinieri per le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

L'intervento, per un valore complessivo di 9 milioni di euro a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la costruzione di una struttura moderna e funzionale su un'area messa a disposizione dal Comune. Il nuovo edificio sarà realizzato con elevati standard antisismici, di sicurezza sul lavoro e di efficienza energetica, e sorgerà in un’area che il Comune di Sestri Levante cederà in diritto di superficie a titolo gratuito. La zona individuata è compresa tra via Villa Ragone e via Arnaldo Terzi. La proprietà dell’area è attualmente frazionata tra Comune di Sestri levante e l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia (A.R.T.E.) con la quale il Comune di Sestri Levante ha definito un accordo per rilevare l’intera proprietà.

La realizzazione della nuova Caserma consentirà all’Arma di abbattere la locazione passiva esistente, nell’ambito di un più vasto e articolato programma di abbattimento dei costi su tutto il territorio nazionale. Si evidenzia che il plesso accoglierà anche il locale nucleo Carabinieri Forestale attualmente collocato in un immobile di proprietà comunale nella frazione di Trigoso

La firma odierna avvia formalmente l'iter che porterà alla progettazione e alla successiva realizzazione dell'opera, da tempo attesa dal territorio e riconosciuta come prioritaria dall'Arma dei Carabinieri.

“Con la firma di oggi mettiamo a terra un investimento concreto da 9 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per realizzare una nuova caserma moderna, sicura ed efficiente a servizio di Sestri Levante. È il risultato di una collaborazione efficace tra istituzioni, che consente di rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio, migliorare le condizioni operative e ridurre i costi legati alle locazioni passive, integrando anche il presidio dei Carabinieri Forestali. Un intervento mirato, con un obiettivo chiaro: garantire più sicurezza e servizi migliori ai cittadini.”

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi nella Sala Oleandro del Convento dell'Annunziata, a margine della cerimonia di firma del Protocollo d'Intesa per la realizzazione della nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante.

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