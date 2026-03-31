Liguria sempre più anziana: calano le nascite e scende la media di figli per donna

La Liguria si conferma una delle regioni più anziane d’Italia e continua a registrare un calo delle nascite. Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat, nel 2025 il numero medio di figli per donna è sceso a 1,11, in diminuzione rispetto all’1,17 dell’anno precedente, con un calo complessivo delle nascite pari al 4,3%.

Al primo gennaio 2026, la popolazione residente si attesta a circa 1,5 milioni di abitanti, rimanendo sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Di questi, oltre 1,34 milioni sono italiani, mentre circa 164mila sono stranieri. L’età media raggiunge i 49,6 anni, un dato che colloca la Liguria al primo posto in Italia per longevità insieme alla Sardegna.

Anche la speranza di vita resta elevata: nel 2025 gli uomini raggiungono in media gli 81,8 anni, mentre le donne arrivano a 85,8 anni, confermando un divario di circa quattro anni a favore della popolazione femminile.

Sul fronte della natalità, la regione si posiziona tra le ultime in Italia: con 5,3 nascite ogni mille abitanti, la Liguria è quartultima, precedendo solo Umbria, Molise e Sardegna. Un dato che evidenzia una tendenza ormai consolidata di invecchiamento della popolazione e diminuzione delle nuove generazioni.

A livello territoriale, la realtà più popolosa resta la Città metropolitana di Genova, con oltre 818mila abitanti, seguita dalle province di Savona, La Spezia e Imperia.

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