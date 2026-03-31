Genova, via libera per l'introduzione della pet therapy nelle scuole dell'infanzia

Via libera unanime in Consiglio comunale a una mozione che punta a introdurre la pet therapy nelle scuole dell’infanzia cittadine. Il documento impegna il sindaco e la giunta ad avviare il progetto in collaborazione con un comitato scientifico formato da Università di Genova e Asl.

L’iniziativa è stata proposta dalla capogruppo della Lega Paola Bordilli insieme al consigliere Alessio Bevilacqua. I promotori hanno evidenziato come un percorso strutturato di interventi assistiti con animali possa incidere positivamente sulla crescita dei più piccoli. “L’asilo rappresenta il primo ambiente di socializzazione – ha spiegato Bordilli – e l’obiettivo è costruire un rapporto più profondo con gli animali, utile non solo al gioco ma anche allo sviluppo di empatia, autostima e rispetto”.

Dal punto di vista normativo, la disciplina degli interventi assistiti con animali risale al 2003, quando un decreto del Presidente del Consiglio recepì l’accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome sul benessere degli animali da compagnia e sulla pet therapy. Un ulteriore passo avanti è arrivato nel 2015 con le linee guida nazionali (IAA), poi progressivamente adottate e applicate a livello regionale.

La giunta ha espresso parere favorevole, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa. L’assessora Rita Bruzzone ha evidenziato come questi interventi rappresentino un importante strumento pedagogico, soprattutto in presenza di bambini con difficoltà cognitive, relazionali o emotive. Ha inoltre ricordato che nelle scuole sono già attive diverse pratiche educative mirate, e che il progetto potrà rafforzarle ulteriormente.

Alcune realtà del territorio hanno già avviato esperienze simili, tra cui i nidi Il Gabbiano e Il Veliero, la scuola primaria Duchessa di Galliera e il liceo Gaslini Meucci, in collaborazione con il comitato scientifico. L’intenzione è ora quella di ampliare queste attività, integrandole nella formazione dei docenti e rendendole sempre più accessibili a bambini e bambine.

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