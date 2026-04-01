Staglieno: la pavimentazione storica coperta dall'asfalto, altro scempio del cantiere infinito

Proteste nel quartiere di Staglieno per la colata di asfalto che ha coperto la pavimentazione storica. Richiesta accorata di tornare alla situazione originaria. Intanto la zona è sempre occupata da un cantiere per l'allargamento dell'alveo del Rio Veilino. Si richiede anche un intervento per la rimozione di un manufatto che, oltre a dequalificare la zona, appare a rischio crollo. Un quartiere in trasformazione, ma il tempo passa, e le leggerezze iniziano ad essere troppe. In diretta su Telenord il consigliere municipale Vincenzo Apicella e il presidente del consorzio fiorai di Staglieno Massimo Spinaci.

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