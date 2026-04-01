Liguria: oltre il 40% degli adulti è sovrappeso, allarme anche per i giovani

In Liguria più di quattro adulti su dieci sono in sovrappeso o obesi, per un totale di circa 545mila persone. A evidenziarlo sono i dati Istat contenuti nel rapporto “Fattori di rischio per la salute: peso, sedentarietà, fumo e alcol nel 2025”. Il fenomeno riguarda anche i più giovani: il 21,2% dei liguri tra i 3 e i 17 anni presenta un eccesso di peso, pari a circa 37mila minorenni.

Nel dettaglio, gli adulti in sovrappeso sono 423mila, mentre 122mila risultano obesi; 37mila, invece, sono sottopeso. A incidere negativamente sulla salute contribuisce anche la sedentarietà: il 25,4% della popolazione dai 3 anni in su non pratica alcuna attività fisica, pari a 373mila persone.

Rilevante anche il dato sul fumo: i fumatori sono 257mila, ovvero il 18,5% della popolazione sopra gli 11 anni. Per quanto riguarda l’alcol, 753mila liguri (54,2%) ne fanno un consumo moderato, ma 102mila persone (7,4%) rientrano nel fenomeno del “binge drinking”, soprattutto tra i giovani, caratterizzato dall’assunzione eccessiva di alcol in tempi brevi.

Secondo l’Istat, eccesso di peso, inattività fisica, fumo e consumo non moderato di alcol rappresentano stili di vita che aumentano il rischio di malattie croniche. Trattandosi di comportamenti modificabili, risultano fondamentali il monitoraggio, la diagnosi precoce e le politiche di prevenzione.

Nel confronto europeo, l’Italia mostra tassi relativamente bassi di obesità e una minore diffusione del fumo abituale. Tuttavia, si distingue negativamente per la scarsa pratica di attività fisica tra gli adulti, spesso al di sotto dei livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

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