Sestri Ponente: allarme decoro urbano. Ma per i senzatetto, municipio con le mani legate

Sicurezza e presidio sul territorio sono spesso i desideri principali dei cittadini, e nella zona di Sestri Ponente i cittadini sono particolarmente sensibili a questo tema, considerando episodi accaduti in passato e situazioni ancora aperte che necessitano di una soluzione.

"Nella zona del "mercato del ferro" e della stazione di Sestri Ponente si sono concentrati alcuni clochard, con le comprensibili conseguenze per la sicurezza e il decoro - segnala il consigliere comunale Teresa Lapolla - All'ingresso, inoltre, nei pressi dell'ascensore, è stato collocato una sorta di armadio, con ciò che può comportarne in termini di igiene e odore, Purtroppo la situazione si fa sempre più complicata, e non è più tollerabile rispetto al passato. La cittadinanza si sente meno sicura. Anche in via Travi e via Biancheri sono tangibili i segnali di questo degrado, con terreno fertile per la microcriminalità".

Dimensioni e numeri che il presidente di municipio Fabio Ceraudo ridimensiona, pur confermando la massima sensibilità all'argomento: "Siamo a conoscenza della situazione, ma a quanto ci risulta, in zona è presente in pianta stabile un solo senzatetto - precisa il presidente del municipio Fabio Ceraudo -mentre qualche altro si aggira nei dintorni ma non è presente costantemente. Continueremo a tenere la situazione monitorata, giovedì prossimo faremo un nuovo sopralluogo, ma non abbiamo mano libera sulle azioni, in quanto questa persona si è accampata in un luogo che non è esclusivamente pubblico. Di conseguenza ad agire possono essere solo i servizi sociali, assieme ai privati. Per quel che riguarda la sicurezza, le pattuglie non sono state ridotte, anzi, i controlli sono aumentati. Dove possiamo intervenire per contribuire a rendere la zona più sicura non ci tiriamo indietro. Negli scorsi giorni è stato allontanato un venditore abusivo da via Travi e i controlli stanno dando i loro frutti. Non sottovalutiamo la situazione, ma non è neppure il caso di creare allarmismo".

