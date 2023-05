Sestri Levante, truffano un'anziana e le portano via gioielli e contanti per 40mila euro: fermati mentre tentavano di fuggire dall'Italia

Avevano truffato un'anziana a Sestri Levante e stavano cercando di lasciare l'Italia attraverso il confine sloveno, ma sono stati scoperti e sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione. Si tratta di due stranieri, individuati nei giorni scorsi lungo l'autostrada A4. Gli agenti della polizia stradale di Udine, in servizio per favorire l'afflusso dei partecipanti alla 94/a adunata nazionale degli alpini, hanno controllato una Seat immatricolata all'estero, che aveva destato sospetti nella conduzione di guida.

Dalle verifiche è stata scoperta una borsa nascosta nel bagagliaio; all'interno erano nascosti denaro contante, monili in oro e pietre preziose, per un valore di circa 40mila euro. Le indagini hanno permesso di collegare la refurtiva a una querela sporta poche ore prima da un'anziana che era stata raggirata da persone sconosciute le quali, attraverso una telefonata ricevuta da una giovane donna, l'avevano indotta a raccogliere quanti più preziosi, oggetti di valore e denaro contante custoditi nella propria abitazione, per consegnarli a un non meglio generalizzato soggetto che la attendeva nei paraggi del proprio domicilio. Il tutto per scongiurare presunte conseguenze penali per un congiunto. I preziosi e il denaro sono stati sequestrati e restituiti alla proprietaria.