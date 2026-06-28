Sestri Levante: Nicola Rollando torna sul palco, concerto il 2 luglio alle 21 a Renà con i Nuovi Disertori

Figura poliedrica e difficile da incasellare, Nicola Rollando si muove da anni lungo un percorso personale che intreccia esperienze culturali, artistiche e civili. Formazione umanistica solida, una storia da imprenditore agricolo, una lunga passione per la musica e per il ciclismo amatoriale, a cui si aggiunge anche un impegno in ambito politico e sociale: un profilo che unisce mondi diversi e spesso lontani tra loro, tenuti insieme da una forte continuità personale.

Dopo un periodo di relativa quiete pubblica sul fronte musicale, Rollando torna ora a esibirsi dal vivo in veste di concertista insieme al gruppo dei Nuovi Disertori, formazione con cui condivide un progetto artistico che mescola canzone d’autore, ricerca espressiva e un approccio narrativo molto legato al territorio e alle esperienze di vita.

L’appuntamento è fissato per il 2 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice di Renà, piccolo borgo affacciato sull’estremità orientale di Sestri Levante. La località, immersa in un contesto naturale particolarmente scenografico, si trova in prossimità dello Scoglio dell’Asseu e non lontano dalle Gallerie di Moneglia, in un tratto di costa dove il paesaggio alterna mare, falesie e antichi percorsi di collegamento tra le frazioni.

L’evento si inserisce in un contesto intimo e raccolto, più vicino alla dimensione del concerto “diffuso” che a quella degli spazi tradizionali. L’idea è quella di valorizzare il dialogo tra musica e ambiente, sfruttando l’atmosfera del borgo e la sua posizione panoramica per creare un’esperienza dal forte carattere evocativo.

Per Rollando e i Nuovi Disertori si tratta di un ritorno che ha anche il sapore della continuità: un modo per riprendere un filo artistico mai interrotto del tutto, ma che si riaffaccia ora con una nuova occasione di incontro con il pubblico, in un contesto informale e profondamente legato al territorio.

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