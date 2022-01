Sestri Levante, negoziante 39enne trovato morto in casa: è giallo

di Marco Innocenti

La vittima è Nicola Caranza, titolare di un negozio di articoli sportivi molto conosciuto in città. L'autopsia chiarirà le cause della morte

E' giallo sulla morte di Nicola Caranza, 39 anni, titolare di un negozio di articoli sportivi a Sestri Levante. L'uomo è stato trovato privo di vita a casa, in via Antica Romana Occidentale. Sul tavolo della cucina è stata trovata una piccola quantità di hashish. Il pubblico ministero Arianna Ciavattini ha disposto l'autopsia. Sul corpo non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma gli investigatori vogliono dissipare ogni dubbio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani dopo la chiamata dei genitori che hanno trovato il negozio chiuso. I familiari, vedendo il negozio del figlio stranamente chiuso per l'intera mattinata, hanno provato a chiamarlo sul cellulare senza però ottenere risposta. A quel punto hanno chiamato i militari che hanno aperto la porta dell'appartamento e scoperto il cadavere dell'uomo, morto forse già nel giorno dell'Epifania. Il negoziante era molto conosciuto in città, così come il padre, dipendente della polizia locale da 30 anni.