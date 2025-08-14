Sestri Levante, nati 33 piccoli esemplari di tartaruga caretta

Sono 33 al momento i piccoli esemplari di tartaruga Caretta caretta sbucati dalla sabbia stamani intorno alle 2 da un nido sulla spiaggia a Sestri Levante (Genova), la prima schiusa di uova nell'estate ligure di nidificazioni. La madre le aveva deposte la sera del 27 giugno presso la spiaggia libera nei pressi della galleria Sant'Anna nella baia delle Favole.

Lavoro di squadra - La fuoriuscita degli esemplari è avvenuta alla presenza degli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe, dei volontari in turno di monitoraggio, del sindaco di Sestri Levante, di numerosi cittadini e turisti che hanno condiviso l'emozionante momento. Il gruppo composto da Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, aveva in precedenza formato un gruppo di studenti e cittadini e i membri dell'Associazione sportiva cavese 'U Cantu' affinché monitorassero il nido 24 ore su 24 in prossimità dell'evento di schiusa.

Contesto agevole - Il Comune di Sestri Levante ha predisposto lo spegnimento delle luci dei lampioni della passeggiata in modo da non creare disturbo e favorire la fuoriuscita dei piccoli. Ed è stato allestito un corridoio ombreggiato per proteggere maggiormente le tartarughe nella strada da compiere dal nido al mare.

