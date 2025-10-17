Sestri Levante: due anime in cerca di luce, Alice Canale presenta il suo romanzo di esordio
di steris
Domenica 19 ottobre alle ore 18, nella Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata
Un’intensa storia di legami familiari e rinascita interiore arriva a Sestri Levante con la voce autentica e sorprendente di una giovane autrice. Domenica 19 ottobre alle ore 18, nella suggestiva cornice della Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata, si terrà la presentazione del libro Due anime. Legami che curano e cambiano la vita, pubblicato da Erga Edizioni.
Protagonisti dell’incontro saranno la diciannovenne autrice Alice Canale e lo psicoterapeuta Paolo Giorcelli, che accompagnerà il pubblico in un dialogo profondo sui temi del romanzo. Giorcelli, autore anche della postfazione del volume, offrirà uno sguardo psicologico sui legami che, come suggerisce il sottotitolo, hanno il potere di guarire e trasformare.
Il libro, definito un “volume polisensoriale” per la presenza di contenuti multimediali, si presenta come un’esperienza narrativa coinvolgente, capace di parlare a più livelli: emotivo, visivo e sonoro.
Al centro della storia ci sono Dafne e William, sorella e fratello uniti da un passato difficile che ha lasciato ferite profonde. Rimasti soli dopo un tragico evento, cercano di sopravvivere tra rabbia, senso di colpa e dolore. Dafne, adolescente insicura e in lotta con sé stessa, fatica a reintegrarsi a scuola, dove si sente giudicata. Ma tra i tanti sguardi, ci sono anche quelli che accolgono: l’amica Greta e un ragazzo che riesce a vederla per quella che è.
Quella raccontata da Alice Canale è una storia d’amore familiare, di quelle che non finiscono perché esistono da sempre. Un amore che evolve, affronta le ombre, e trova infine un nuovo inizio.
Il libro è arricchito dalla prefazione di Antonio Chiacchio, psicoterapeuta e presidente dell’associazione Ritrovarsi, che sottolinea il valore terapeutico del racconto e l'importanza del linguaggio narrativo come strumento di cura e consapevolezza.
