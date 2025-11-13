Sestri Levante: canoista soccorso, Guardia Costiera interviene in tempo
di R.S.
La Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha soccorso ieri sera un kayakista solitario in difficoltà nelle acque di Sestri Levante.
La motovedetta CP 883, inviata dalla Sala Operativa, ha raggiunto rapidamente il diportista nonostante la luce in calo al tramonto. Un’altra imbarcazione da diporto ha fornito supporto. L’escursionista è stato riportato a terra in sicurezza e sta bene.
