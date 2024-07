Sestri Levante: bimba annegata in piscina, Procura apre inchiesta sui soccorsi

Sestri Levante piange la morte della bambina di 7 anni che ieri si è spenta all'ospedale Gaslini di Genova, dove era giunta nella giornata di giovedì da Sesta Godano in val di Vara dove con il centro estivo del comune di Sestri Levante stava trascorrendo una giornata di svago in piscina con altri venticinque coetanei delle scuole materne e primarie di Pila, Val di Canepa e alcune assistenti.

Sul piano delle indagini la Procura della Spezia ha aperto un fascicolo sui soccorsi ed è ipotizzabile una perizia per accertare le esatte cause della tragedia ovvero se la bambina è annegata, se ha avuto un malore o congestione , se avesse un problema congenito. Per spiegare la dinamica i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.

Il sindaco sestrino Francesco Solinas in prima persona ha seguito la drammatica vicenda. "In un tempo apparso infinito sono stati molteplici e ripetuti i tentativi che alla fine hanno permesso al cuore di riprendere il battito. Dopo essere stata stabilizzata, la bambina è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove la situazione è apparsa subito più che disperata - spiega il sindaco Francesco Solinas -. I genitori sono stati accompagnati al Gaslini dai nostri servizi sociali che, nell'attesa fatta da lunghe ore di angoscia, non li hanno mai lasciati soli. Ieri, nel primo pomeriggio, i medici hanno dovuto comunicare alla madre e al padre che non vi era più spazio per la speranza".

"Siamo attoniti e impotenti - continua il sindaco - di fronte al muro della morte e lo siamo ancora di più davanti all'incomprensibilità di quanto è accaduto a questa bambina di sette anni, strappata improvvisamente all'affetto della mamma, del papà, delle sorelle e dei fratelli. Con grande commozione e affetto, tutta la città di Sestri Levante si stringe intorno a loro. Chi crede, ma anche chi non crede, dica una preghiera per i genitori e i familiari affinché possano essere sostenuti nel portare questo peso".

Anche nel comune di Moneglia, dove risiede la nonna, l'amministrazione comunale ha voluto ricordare la scomparsa della bambina, questa mattina nel corso di una commemorazione, con un minuto di silenzio.