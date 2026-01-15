Sestri Levante: addio a Giorgio Muzio, gloria calcistica dell'Unione e storico titolare del bar 'Neigra'

Sestri Levante piange Giorgio Muzio, ex calciatore dell’Unione Sportiva Sestri Levante 1919, scomparso all’età di 87 anni all’ospedale di Lavagna. Muzio è stato una figura molto conosciuta in città sia per il suo passato sportivo sia per la sua attività commerciale, essendo stato per anni lo storico titolare del Bar Tabaccheria La Neigra di viale Roma.





Cresciuto nel vivaio del Sestri Levante, Muzio (secondo in basso da sinistra, nella foto di squadra dello spareggio salvezza di Piombino del 1964) approdò successivamente nel settore giovanile della Sampdoria, dove in una stagione realizzò 15 reti. Tra il 1958 e il 1960 fu ceduto in prestito al Riva Trigoso, prima di fare ritorno in maglia rossoblù. Con il Sestri si mise in evidenza come una delle migliori ali sinistre del campionato, ricevendo anche il trofeo messo in palio dal quotidiano Corriere Mercantile.





Il rosario di suffragio sarà recitato domani, venerdì 16 gennaio alle 18.30, nella chiesa di Sant’Antonio a Sestri Levante. I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle 15.30, nella stessa chiesa. La sepoltura avverrà nel cimitero di Santo Stefano del Ponte.





Lascia la moglie Mirella e i figli Guido, ex difensore del Sestri Levante tra la seconda metà degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, e Roberto.

