Serravalle JoyRun 2025: sport, solidarietà e divertimento tornano in pista il 18 maggio

Domenica 18 maggio torna la JoyRun a Serravalle Scrivia, giunta alla sua terza edizione. L’appuntamento sportivo, ormai atteso da corridori e famiglie, animerà le strade intorno all’Antica Libarna con una corsa competitiva di 10 km certificata FIDAL e una Fun Run non competitiva di 3 km, aperta a tutti.





Organizzata da Serravalle Designer Outlet in collaborazione con ASD Atletica Serravallese, con il patrocinio del Comune di Serravalle Scrivia, della Provincia di Alessandria e della Regione Piemonte, la JoyRun è molto più di una semplice gara: è una celebrazione dello sport accessibile a tutti e un'occasione di solidarietà.





Anche quest’anno, infatti, l’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), a sostegno del progetto “Scuola Itinerante”, nato per fornire attrezzature e supporto ai giovani atleti con disabilità. Una rappresentanza di atleti paralimpici sarà presente all’evento, rendendo ancora più significativa la giornata.





Il percorso competitivo di 10 km, immerso nella natura, prevede la partenza e l’arrivo presso Serravalle Designer Outlet, in Via della Moda 1. La corsa avrà inizio alle ore 8:30. I primi 3 uomini, le prime 3 donne e i primi 3 di ogni categoria verranno premiati, per un totale di oltre 120 premi in palio. Subito dopo, prenderà il via la Fun Run da 3 km, pensata per famiglie, bambini e chiunque voglia semplicemente divertirsi.





Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma ENDU e tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt tecnica firmata Puma e coupon sconto per i migliori brand sportivi del centro. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara sarà possibile sabato 17 maggio dalle 15:00 alle 19:00, o la mattina stessa della gara dalle 07:30 alle 08:30, presso l’apposito stand.





La JoyRun di Serravalle fa parte del circuito nazionale promosso da McArthurGlen, che coinvolge tutti i Designer Outlet italiani del gruppo. Dopo la tappa inaugurale a La Reggia (Caserta), domenica 18 maggio sarà la volta anche di Castel Romano, mentre il 7 settembre si correrà a Noventa di Piave.





In attesa della corsa, dal 12 al 18 maggio il Serravalle Designer Outlet ospita la SportWeek: una settimana di promozioni speciali sui brand sportivi più amati come Nike, Puma, Lacoste, Skechers e Columbia. Un’occasione perfetta per unire shopping e preparativi sportivi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.