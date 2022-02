Serra Riccò: il dolore degli amici di Emiliano Campisi, morto sulla sua amata moto

di Redazione

La morte di Emiliano Campisi avvenuta nella serata di ieri all'ospedale San Martino di Genova ha provocato dolore e cordoglio dei tanti amici che con lui condividevano le passioni per le moto e per la Sampdoria. Originario della zona di Morego, si era trasferito da poco a Serra Riccò con la famiglia, la moglie Valeria e il figlio di 17 anni.

Campisi, 48 anni, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua moto sulla statale di Mignanego. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori che, dopo averlo intubato, lo hanno trasportato d'urgenza a Genova. Ma in serata il suo cuore ha cessato di battere.

Emiliano era un grande appassionato di moto e infatti era molto conosciuto in tanti club della provincia di Genova e non solo. Era anche un grande tifoso della Sampdoria che seguiva sempre con grande passione insieme agli amici del Valsecca Group.

I carabinieri sono al lavoro per stabile le esatta dimanica dell'incidente.