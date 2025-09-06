Serra Riccò: dopo l'articolo di telenord.it, torna attiva la linea telefonica a Valleregia
di Gilberto Volpara
L'emergenza si prolungava, a intermittenza, dallo scorso maggio. Nell'ultimo mese era diventata ingestibile per chi in quella frazione collinare di Serra Riccò deve vivere o lavorare. Assenza pressochè totale di linea telefonica.
Lunedì scorso il caso era stato oggetto di approfondimento da parte di telenord.it LEGGI QUI
La sindaco, Angela Negri, già nelle precedenti settimane aveva informato la Prefettura poichè in quella parte d'alta Valpolcevera vivono molti anziani e l'impossibilità di compiere telefonate rischiava d'avere conseguenze, anche, sull'aspetto dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime ore, anche, l'intervento del consigliere regionale con delega allo sviluppo economico, Alessio Piana, direttamente con le aziende attive in loco per la risoluzione del guasto che fa a capo al gestore Telecom.
Ora, la luce verde al problema con l'annuncio della conclusione lavori su un guasto, evidentemente, risultato complesso. Valleregia di Serra Riccò torna ad avere la linea telefonica dopo mesi di estrema difficoltà.
