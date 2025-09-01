Serra Riccò: benvenuti nell'entroterra, a Valleregia da maggio senza linea telefonica

L'entroterra è, anche, questo. Avere la linea telefonica fuori uso da oltre mesi e non intravedere speranze concrete di ripristino. Succede a Valleregia, frazione collinare di Serra Riccò, popolato comune confinante con Genova dove l'allevamento va a braccetto con un'industria prevalentemente legata, ormai, al comparto logistico.

Durante le ultime serate il versante è stato in festa grazie alla gioventù paesana, nel prossimo fine settimana toccherà al campanile accanto, San Cipriano, con la gettonatissima Festa dei Genovesi che un tempo segnava la chiusura delle ville e il ritorno in città.

Ma, lassù, c'è, pure, chi vive tutto l'anno e sogna diritti pari ai residenti della costa o del contesto urbano: "Un sogno, appunto. Qui è diventata utopia, anche, una semplice telefonata" spiegano gli abitanti. Stessa sorte per la sottostante scuola di Pedemonte che, tra qualche giorno, riprenderà l'attività didattica. L'andamento si rivela a singhiozzo da maggio, nelle ultime settimane lo stato delle cose è decisamente peggiorato.

Abitano a Valleregia molti anziani e la situazione è potenzialmente pericolosa anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria". La sindaco Angela Negri dichiara a telenord.it : "Una situazione surreale che abbiamo reso manifesta, anche, alla Prefettura. Il gestore in questione è Tim e ci ha garantito un impegno prioritario, tuttavia, la risoluzione appare ancora lontana.".

