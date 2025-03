Serie D, la Cairese esonera l'ex Genoa Marco Nappi

Marco Nappi non è più l'allenatore della Cairese, club della Val Bormida che milita nel girone A della Serie D.

L'ex giocatore del Genoa paga la sconfitta subita dalla squadra in casa del Bra' (2-1): Nappi guidava la formazione ligure dall'ottobre del 2024 quando aveva sostituito in panchina Riccardo Boshetto. Lascia la Cairese con 29 punti in classifica, appena una lunghezza sopra la zona play-out per non retrocedere.

Questa mattina la decisione ufficiale di affidare la guida della squadra a Matteo Solari, che era stato l'allenatore già dal 2017 al 2019

La nota:

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico, l’allenatore della Prima Squadra, Marco Nappi. Al Mister vanno i più sinceri ringraziamenti da parte della società per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati in questi mesi alla guida della squadra. A lui auguriamo le migliori fortune personali e professionali per il futuro.

