Serie B, Spezia 'scortato' dai tifosi dall'hotel al Picco per la semifinale-promozione col Catanzaro

La squadra dello Spezia è stata “scortata” da un nutrito gruppo di tifosi dall'hotel del ritiro fino allo stadio Alberto Picco, dove alle 19:30 si disputa il ritorno della semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro.





Forte del 2-0 ottenuto all’andata in Calabria, lo Spezia arriva alla sfida con un vantaggio importante. In virtù del miglior piazzamento in campionato (terzo posto contro il sesto dei giallorossi), alla squadra ligure basterebbe anche una sconfitta con due gol di scarto per staccare il pass per la finale.





Secondo il regolamento, in caso di parità nel punteggio complessivo dopo i due incontri, non si disputeranno né tempi supplementari né calci di rigore: accederà alla finale la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Questo significa che lo Spezia può qualificarsi anche perdendo con risultati come 0-2, 1-3 o 2-4. L’unica combinazione che eliminerebbe i bianconeri sarebbe una sconfitta con almeno tre reti di scarto (0-3, 1-4, 2-5 e simili).





Grande attesa dunque per una serata che si preannuncia carica di emozioni, con lo Spezia determinato a confermare quanto di buono mostrato all’andata e i tifosi pronti a spingere la squadra verso la finalissima che vale un posto in Serie A.

