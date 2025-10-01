Serie B, Reggiana-Spezia 1-1: apre Lapadula, risponde Girma

Lo Spezia esce dal Mapei Stadium con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Gli aquilotti si portano avanti grazie al gol di Lapadula, ma l’espulsione di Hristov nella ripresa condiziona il match e permette alla Reggiana di trovare l’1-1 con Girma.

Formazione iniziale – Luca D’Angelo cambia volto alla squadra inserendo due novità dall’inizio: Sarr debutta tra i pali al posto di Mascardi, mentre Lapadula affianca Soleri in attacco. In difesa confermati Wisniewski, Hristov e Mateju, sulle corsie Candela e Aurelio, con Nagy, Esposito e Kouda a presidiare la mediana.

Primo tempo – Al 16’ i bianchi sfiorano il vantaggio con Kouda, imbeccato da Wisniewski, ma Libutti devia in corner. Il gol arriva al 25’: Lapadula controlla e gira con precisione nell’angolino, siglando l’1-0. La Reggiana si rende pericolosa al 33’ con Portanova in rovesciata, ma il pallone termina a lato. Sul finire del tempo Soleri non trova lo spunto giusto in area e si va al riposo con lo Spezia avanti.

Ripresa – Al 48’ Sarr sbaglia l’uscita su punizione, Girma ci prova ma trova una deviazione. L’episodio chiave al 55’: Hristov perde palla e atterra Girma lanciato a rete. L’arbitro, dopo il richiamo del Var, trasforma il giallo in rosso. D’Angelo corre ai ripari inserendo Cistana al posto di Lapadula. La Reggiana approfitta subito: al 61’ Novakovich serve Girma che di piatto batte Sarr per l’1-1.

Finale di gara – I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Charlys, che per tre volte impegna la retroguardia ospite colpendo anche un palo. Nel finale Esposito ci prova su punizione, Motta respinge e Aurelio non riesce a concretizzare di testa. Dopo 5 minuti di recupero il match si chiude sul pareggio.

Il prossimo appuntamento dello Spezia è fissato per sabato alle 17.15 al Picco contro il Palermo.

