Serie B, playoff: sarà il Catanzaro l'avversario dello Spezia, andata il 21 al Ceravolo, ritorno domenica 25 al Picco

Sarà il Catanzaro ad affrontare lo Spezia nella prima semifinale dei playoff di Serie B. La squadra calabrese ha superato il Cesena con il punteggio di 1-0 nello spareggio, guadagnandosi così l’opportunità di sfidare l’undici allenato da Luca D’Angelo nella corsa verso la promozione in Serie A. Non è stata una gara semplice per i ragazzi di Fabio Caserta, che nel primo tempo hanno sofferto parecchio contro un Cesena più libero mentalmente: i romagnoli colpiscono un palo e sfiorano il vantaggio in più occasioni. L’episodio chiave arriva nei primi minuti della ripresa, quando al Cesena viene assegnato un calcio di rigore – fondamentale per sperare nel passaggio del turno. Tuttavia, Pigliacelli si fa trovare pronto e neutralizza la conclusione di Shpendi. Poco dopo, è Pietro Iemmello a decidere l’incontro, siglando il gol che consegna la vittoria ai padroni di casa.



Mercoledì 21 lo Spezia scenderà in campo al Ceravolo di Catanzaro per l’andata, ritorno domenica 25 maggio al Picco. Per lo Spezia a disposizione due risultati su tre, anche con due pareggi passerebbe il turno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.