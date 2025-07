Serie B, la Salernitana ora punta al blocco dei calendari per il ripescaggio

La stagione 2024-25 di Serie B dovrebbe essersi conclusa al fischio finale di Doveri, nella partita di ritorno del playout tra Sampdoria e Salernitana. Sembra invece non finire mai, perché i granata del patron Iervolino non si rassegnano alla retrocessione in Serie C. La società campana rilancia sul fronte giuridico per ottenere il ripescaggio in Serie B, puntando sulla situazione finanziaria della Sampdoria e su presunte irregolarità nella gestione dei playout.

Diffida – Il club ha inviato una diffida ufficiale a Figc, Lega di Serie B e Lega Pro, chiedendo di sospendere la pubblicazione dei calendari dei prossimi campionati cadetti e di Serie C, fissata rispettivamente per il 30 e il 28 luglio. Il motivo risiede nella mancata verifica, secondo la Salernitana, delle attuali condizioni finanziarie della Samp, che nel piano presentato nel concordato con il Tribunale di Genova prevedeva un rientro economico importante dalla promozione in Serie A, poi ampiamente mancata. Secondo i granata, il club guidato da Manfredi non avrebbe rispettato gli obblighi previsti dall’accordo. Nessuna risposta, al momento, è pervenuta dagli organi destinatari della diffida.

Giustizia sportiva – Alla diffida si affianca un esposto presentato dalla Salernitana alla Procura federale. L’obiettivo è far luce sul rispetto da parte della Sampdoria degli impegni economici assunti per evitare il fallimento e ottenere l’iscrizione al campionato. Il piano di salvataggio, pur omologato dal Tribunale, presenterebbe, a detta del club campano, diverse criticità. In particolare, alcuni adempimenti economici sarebbero rimasti disattesi. Se le verifiche della Procura dovessero accertare irregolarità, la Salernitana chiederebbe di essere riammessa in Serie B al posto della Samp. Una richiesta che si scontra con l’urgenza delle tempistiche: l’avvio del campionato potrebbe cristallizzare la posizione dei blucerchiati, lasciando alla Salernitana solo la partecipazione alla Serie C.

Corte federale – Un ulteriore fronte è quello aperto con la Corte Federale di Appello, che il prossimo primo agosto discuterà il ricorso della Salernitana contro la sospensione dei playout decisa dalla Lega B con il comunicato n. 211 del 18 maggio. Per i legali dei granata, la decisione sarebbe contraria ai regolamenti federali. Tuttavia, il Tar del Lazio ha già stabilito che la materia non rientra tra quelle per cui è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Nonostante ciò, la Salernitana ritiene ancora percorribile la strada giuridica per ottenere il ripescaggio.

Scenari – Le possibilità di successo della Salernitana restano condizionate da una molteplicità di fattori: dai tempi della giustizia sportiva alla posizione ufficiale della Figc, passando per eventuali penalizzazioni alla Sampdoria in caso di accertate violazioni. Il club granata si gioca le ultime carte nel tentativo di restare nel calcio professionistico di seconda fascia, in attesa che si chiariscano i contorni di una vicenda ancora incerta.

