Serie B: Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso, Sampdoria al playout con la Salernitana

La Sampdoria evita la retrocessione diretta in Serie C e avrà la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout contro la Salernitana, con andata e ritorno fissati per il 15 e il 20 giugno. La decisione arriva in seguito alla penalizzazione inflitta al Brescia, che scivola così in terzultima posizione e retrocede con Cittadella e Cosenza. Ora ci sarà l'appello presso la Corte Federale: dovrebbe essere messo in calendario il 10 o il 12 giugno.

Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sanzionato il Brescia con 4 punti di penalità da applicare in questa stagione e altri 4 da scontare nella prima annata sportiva utile a partire dal 2025/26, a causa di gravi violazioni di tipo amministrativo. Tutto nasce a causa del pagamento di Irpef e Inps alle scadenze di febbraio e aprile con crediti d'imposta (acquistati presso la medesima agenzia, il Gruppo Alfieri) risultati inesistenti dopo la verifica dell'Agenzia delle Entrate, interpellata dalla Covisoc.

La Procura Figc aveva invitato il Brescia per un'audizione e i legali della società hanno presentato una memoria difensiva nella quale è stata sostenuta la tesi della truffa. Dopo aver valutato tale memoria, la Procura ha deciso di deferire il club lombardo fissando per oggi il processo di primo grado presso il Tribunale Federale di via Campania a Roma che ha poi emesso la sentenza con la penalizzazione. Ora ci sarà l'appello presso la Corte Federale (dovrebbe essere messo in calendario il 10 o il 12 giugno), mentre la Lega di B ha già fissato le date dei playout, a questo punto tra Salernitana e Sampdoria, per il 15 e 20 giugno, con andata a Genova e ritorno a Salerno.

Oltre alla retrocessione, il provvedimento colpisce anche la dirigenza del Brescia: sei mesi di inibizione per il presidente Massimo Cellino e per il consigliere delegato Edoardo Cellino.

Non è l’unico club a essere stato colpito da provvedimenti: anche il Trapani è stato penalizzato con 8 punti, che verranno sottratti nella prima stagione utile a partire dal 2025/26. Le sanzioni arrivano dopo le segnalazioni della Co.Vi.So.C., che aveva riscontrato irregolarità amministrative nelle due società, poi deferite insieme ai rispettivi dirigenti.

