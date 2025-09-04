Serie B, anticipi e posticipi per Sampdoria, Spezia ed Entella fino alla 12a giornata

La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari delle partite dalla 4ª alla 12ª giornata della stagione 2025/26. Sampdoria, Spezia e Virtus Entella conoscono ora nel dettaglio i prossimi impegni di campionato, distribuiti tra settembre e novembre.

Sampdoria – La squadra blucerchiata scenderà in campo il 20 settembre a Monza, per poi far visita al Bari il 27. Il 30 settembre al “Ferraris” è in programma Sampdoria-Catanzaro, seguita dalla sfida con il Pescara del 5 ottobre. Il 17 ottobre derby ligure a Chiavari con la Virtus Entella, mentre il 25 sarà protagonista a Marassi contro il Frosinone. Fine ottobre a Empoli e, il 2 novembre, ancora in casa contro il Mantova.

Spezia – La formazione aquilotta debutterà in questa fase sabato 20 settembre alle 15 al “Picco” contro la Juve Stabia. Seguiranno le trasferte a Venezia (27 settembre) e Reggio Emilia (30 settembre), prima del match interno con il Palermo del 4 ottobre. Il 18 ottobre lo Spezia ospiterà il Cesena, per poi affrontare l’Avellino fuori casa il 25 ottobre. In chiusura di ottobre la sfida casalinga con il Padova e, a novembre, le trasferte con Monza e la gara interna con il Bari.

Virtus Entella – I biancocelesti inizieranno il 21 settembre a Padova, poi trasferta ad Avellino il 27 e impegno casalingo contro il Bari il 30. A seguire, il 5 ottobre viaggio a Modena, quindi il derby con la Sampdoria il 17 ottobre. Il 25 in casa col Pescara, prima della trasferta a Frosinone (28 ottobre) e del match interno con l’Empoli del 1° novembre. L’8 novembre chiuderanno la serie contro la Reggiana.

Giornata Data Partita Orario 4ª 20/09/2025 Spezia – Juve Stabia 15:00 4ª 20/09/2025 Monza – Sampdoria 17:15 4ª 21/09/2025 Padova – Virtus Entella 19:30 5ª 27/09/2025 Avellino – Virtus Entella 15:00 5ª 27/09/2025 Venezia – Spezia 15:00 5ª 27/09/2025 Bari – Sampdoria 19:30 6ª 30/09/2025 Reggiana – Spezia 20:30 6ª 30/09/2025 Virtus Entella – Bari 20:30 6ª 01/10/2025 Sampdoria – Catanzaro 20:30 7ª 04/10/2025 Spezia – Palermo 17:15 7ª 05/10/2025 Sampdoria – Pescara 17:15 7ª 05/10/2025 Modena – Virtus Entella 19:30 8ª 17/10/2025 Virtus Entella – Sampdoria 20:30 8ª 18/10/2025 Spezia – Cesena 19:30 9ª 25/10/2025 Avellino – Spezia 15:00 9ª 25/10/2025 Sampdoria – Frosinone 15:00 9ª 25/10/2025 Virtus Entella – Pescara 15:00 10ª 28/10/2025 Empoli – Sampdoria 20:30 10ª 28/10/2025 Frosinone – Virtus Entella 20:30 10ª 29/10/2025 Spezia – Padova 20:30 11ª 01/11/2025 Virtus Entella – Empoli 17:15 11ª 02/11/2025 Sampdoria – Mantova 19:30 11ª 02/11/2025 Monza – Spezia 17:15 12ª 07/11/2025 Spezia – Bari 20:30 12ª 08/11/2025 Reggiana – Virtus Entella 15:00 12ª 08/11/2025 Venezia – Sampdoria 19:30

