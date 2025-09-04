Serie B, anticipi e posticipi per Sampdoria, Spezia ed Entella fino alla 12a giornata
di s.g.
La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari delle partite dalla 4ª alla 12ª giornata della stagione 2025/26. Sampdoria, Spezia e Virtus Entella conoscono ora nel dettaglio i prossimi impegni di campionato, distribuiti tra settembre e novembre.
Sampdoria – La squadra blucerchiata scenderà in campo il 20 settembre a Monza, per poi far visita al Bari il 27. Il 30 settembre al “Ferraris” è in programma Sampdoria-Catanzaro, seguita dalla sfida con il Pescara del 5 ottobre. Il 17 ottobre derby ligure a Chiavari con la Virtus Entella, mentre il 25 sarà protagonista a Marassi contro il Frosinone. Fine ottobre a Empoli e, il 2 novembre, ancora in casa contro il Mantova.
Spezia – La formazione aquilotta debutterà in questa fase sabato 20 settembre alle 15 al “Picco” contro la Juve Stabia. Seguiranno le trasferte a Venezia (27 settembre) e Reggio Emilia (30 settembre), prima del match interno con il Palermo del 4 ottobre. Il 18 ottobre lo Spezia ospiterà il Cesena, per poi affrontare l’Avellino fuori casa il 25 ottobre. In chiusura di ottobre la sfida casalinga con il Padova e, a novembre, le trasferte con Monza e la gara interna con il Bari.
Virtus Entella – I biancocelesti inizieranno il 21 settembre a Padova, poi trasferta ad Avellino il 27 e impegno casalingo contro il Bari il 30. A seguire, il 5 ottobre viaggio a Modena, quindi il derby con la Sampdoria il 17 ottobre. Il 25 in casa col Pescara, prima della trasferta a Frosinone (28 ottobre) e del match interno con l’Empoli del 1° novembre. L’8 novembre chiuderanno la serie contro la Reggiana.
|Giornata
|Data
|Partita
|Orario
|4ª
|20/09/2025
|Spezia – Juve Stabia
|15:00
|4ª
|20/09/2025
|Monza – Sampdoria
|17:15
|4ª
|21/09/2025
|Padova – Virtus Entella
|19:30
|5ª
|27/09/2025
|Avellino – Virtus Entella
|15:00
|5ª
|27/09/2025
|Venezia – Spezia
|15:00
|5ª
|27/09/2025
|Bari – Sampdoria
|19:30
|6ª
|30/09/2025
|Reggiana – Spezia
|20:30
|6ª
|30/09/2025
|Virtus Entella – Bari
|20:30
|6ª
|01/10/2025
|Sampdoria – Catanzaro
|20:30
|7ª
|04/10/2025
|Spezia – Palermo
|17:15
|7ª
|05/10/2025
|Sampdoria – Pescara
|17:15
|7ª
|05/10/2025
|Modena – Virtus Entella
|19:30
|8ª
|17/10/2025
|Virtus Entella – Sampdoria
|20:30
|8ª
|18/10/2025
|Spezia – Cesena
|19:30
|9ª
|25/10/2025
|Avellino – Spezia
|15:00
|9ª
|25/10/2025
|Sampdoria – Frosinone
|15:00
|9ª
|25/10/2025
|Virtus Entella – Pescara
|15:00
|10ª
|28/10/2025
|Empoli – Sampdoria
|20:30
|10ª
|28/10/2025
|Frosinone – Virtus Entella
|20:30
|10ª
|29/10/2025
|Spezia – Padova
|20:30
|11ª
|01/11/2025
|Virtus Entella – Empoli
|17:15
|11ª
|02/11/2025
|Sampdoria – Mantova
|19:30
|11ª
|02/11/2025
|Monza – Spezia
|17:15
|12ª
|07/11/2025
|Spezia – Bari
|20:30
|12ª
|08/11/2025
|Reggiana – Virtus Entella
|15:00
|12ª
|08/11/2025
|Venezia – Sampdoria
|19:30
