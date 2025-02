Serie A, Procura Federale scova la bestemmia di Lautaro: avrebbe dovuto saltare il Genoa

Le immagini erano già state trovate subito dopo la partita, l'audio solamente ieri. La Procura Federale della FIGC ha rintracciato la prova audio della bestemmia di Lautaro Martinez durante il match fra l'Inter e la Juventus di domenica 16 febbraio, fatto che inchioda l'attaccante argentino nonostante proprio quest'ultimo avesse negato di essersi espresso in maniera blasfema.

Ritardo - Una prova che tuttavia è arrivata troppo tardi: le immagini del labiale non bastano infatti per far scattare la squalifica del giocatore da parte del Giudice Sportivo, ecco perché che nel turno successivo è tranquillamente potuto scendere in campo contro il Genoa: il destino ha poi voluto che proprio il Toro nerazzurro abbia deciso la gara con una rete nel finale di partita.

Scenario - Con questa prova schiacciante- secondo il quotidiano Il Messaggero - per l'argentino ora arriverebbe il deferimento, a meno che il giocatore non decida di patteggiare, ovverosia di ammettere di aver bestemmiato. Cosa che fino ad ora aveva sempre negato, sostenendo di aver "soltanto insultato" in maniera generica.

Beffa - Il giocatore dell'Inter tuttavia non è a rischio assenza per il prossimo impegno dei nerazzurri contro il Napoli. Resta tuttavia l'amarezza per il Genoa, sconfitto 1-0 a San Siro dopo una prova gagliarda della squadra rossoblù.

