Serie A in Australia, Dossena: "Assocalciatori sta in silenzio e poi si lamenta dei troppi impegni"

"In Spagna si sono ribellati all'ipotesi della Liga negli Usa, in Italia accettiamo tutto, anche che Milan-Como di serie A si giochi in Australia, con i giocatori che avranno venti ore di volo nelle gambe. L'Associazione Calciatori non ha nulla da dire? Il presidente Calcagno ha spesso dichiarato che si gioca troppo, cosa peraltro smentita dai fatti, ma lasciamo stare. E poi tace su situazioni come questa. Io non sono pregiudizialmente ostile al fatto che si cerchi di dare valore al nostro prodotto calcio esportandolo, ma le cose vanno fatte con giudizio. Così invece si sta disperdendo il patrimonio di conquiste realizzato da Campana, Bulgarelli, Rivera".

Lo ha affermato Beppe Dossena, campione del mondo, a Telenord. Ecco il suo intervento integrale nel corso di Tgn Calcio.





