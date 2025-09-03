Genoa

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 12° giornata: quando gioca il Genoa
La Lega di Serie A ha ufficializzato orari del campionato delle prossime giornate di campionato, dalla 4° alla 12°, ovvero fino a fine novembre.

Ecco orari e date delle partite del Genoa

4° giornata, Bologna - Genoa: sabato 20 settembre alle ore 15

5° giornata, Genoa - Lazio: lunedì 29 settembre ore 20.45

6° giornata, Napoli - Genoa: domenica 5 ottobre ore 18

7° giornata, Genoa - Parma: domenica 19 ottobre ore 15

8° giornata, Torino - Genoa: domenica 26 ottobre ore 12.30

9° giornata, Genoa - Cremonese: mercoledì 29 ottobre ore 20.45

10° giornata, Sassuolo - Genoa: lunedì 3 novembre ore 18.30

11° giornata, Genoa - Fiorentina: domenica 9 novembre ore 15

12° giornata, Cagliari - Genoa: sabato 22 novembre ore 15

