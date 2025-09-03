Serie A, anticipi e posticipi fino alla 12° giornata: quando gioca il Genoa
di F.S.
La Lega di Serie A ha ufficializzato orari del campionato delle prossime giornate di campionato, dalla 4° alla 12°, ovvero fino a fine novembre.
Ecco orari e date delle partite del Genoa
4° giornata, Bologna - Genoa: sabato 20 settembre alle ore 15
5° giornata, Genoa - Lazio: lunedì 29 settembre ore 20.45
6° giornata, Napoli - Genoa: domenica 5 ottobre ore 18
7° giornata, Genoa - Parma: domenica 19 ottobre ore 15
8° giornata, Torino - Genoa: domenica 26 ottobre ore 12.30
9° giornata, Genoa - Cremonese: mercoledì 29 ottobre ore 20.45
10° giornata, Sassuolo - Genoa: lunedì 3 novembre ore 18.30
11° giornata, Genoa - Fiorentina: domenica 9 novembre ore 15
12° giornata, Cagliari - Genoa: sabato 22 novembre ore 15
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, i voti al calciomercato: Soviero, Eranio e Ordine si dividono
02/09/2025
di Maurizio Michieli
Genoa, Cornet l'ultimo colpo in entrata, Frendrup rimane: tutti gli acquisti e le cessioni dell'estate
01/09/2025
di Filippo Serio