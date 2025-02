Serbia, investimenti europei per l'energia verde: via alla ristrutturazione della centrale idroelettrica di Vlasinske

L'Unione Europea e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) intensificano il loro sostegno alla Serbia nella transizione energetica. Un nuovo investimento finanzierà la ristrutturazione della centrale idroelettrica di Vlasinske, migliorando la quota di fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale. L'operazione prevede un prestito di 67 milioni di euro da parte della EBRD e una sovvenzione dell'UE di 15,4 milioni di euro.

Investimento strategico - La modernizzazione della centrale di Vlasinske rappresenta un passo fondamentale per l'ammodernamento dell'infrastruttura energetica serba. Costruita nel 1946, l'impianto è uno dei più antichi del paese e con questo intervento vedrà aumentare la sua capacità installata di 8 MW, passando da 129 MW a 137 MW. L'obiettivo è garantire maggiore efficienza e sostenibilità nella produzione di energia.

Dichiarazioni ufficiali - Matteo Colangeli, responsabile regionale per i Balcani occidentali della EBRD, ha dichiarato: "Siamo lieti di finanziare la ricostruzione della cascata idroelettrica di Vlasinske, un progetto cruciale per la sicurezza energetica della Serbia e per incrementare la quota di rinnovabili nel mix di generazione, facilitando l'integrazione di fonti intermittenti come eolico e solare". Colangeli ha inoltre sottolineato l'importanza della transizione energetica per la competitività economica e il miglioramento degli standard ambientali.

Ruolo della EBRD - La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo continua a essere un attore chiave nel sostegno alla Serbia nel passaggio dal carbone all'energia pulita. Attraverso finanziamenti a progetti sulle rinnovabili, assistenza tecnica e supporto alle infrastrutture, la EBRD contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ambientali serbi e allineamento agli standard dell'UE.

Impegno in Serbia - Con oltre 9,8 miliardi di euro investiti in 372 progetti, la EBRD è uno dei principali investitori istituzionali in Serbia. Il suo focus principale rimane il rafforzamento della competitività del settore privato, la transizione verso un'energia più sostenibile e lo sviluppo di infrastrutture moderne per il paese.

