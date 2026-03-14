Sequestrato studio medico alla Foce: chirurgo indagato dopo infezione a una paziente

I carabinieri del Nas di Genova hanno sequestrato uno studio medico nel quartiere della Foce nell’ambito di un’indagine coordinata dalla pm Gabriella Dotto. Nel mirino un chirurgo plastico, finito sotto inchiesta dopo che una paziente è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione seguita a un intervento al seno.

Durante l’operazione i militari hanno acquisito cartelle cliniche e documentazione sanitaria per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna di circa 30 anni che, dopo l’intervento, avrebbe sviluppato un’infezione. La paziente è stata sottoposta a una seconda operazione, ma le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate fino al ricovero in ospedale. A quel punto la donna si è rivolta a un avvocato e ha presentato denuncia.

Su disposizione della pm è stata eseguita la perquisizione e il sequestro dello studio medico. Nel frattempo è stata avviata una consulenza medico-legale per accertare la natura dei danni subiti e verificare l’eventuale presenza di lesioni permanenti.

Non si tratta del primo caso che coinvolge il chirurgo. Già lo scorso novembre una donna di 68 anni lo aveva denunciato dopo essersi sottoposta a un doppio intervento di mastoplastica riduttiva e addominoplastica, in seguito al quale aveva sviluppato una grave infezione. In quell’occasione la pm Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per lesioni colpose. Secondo quanto emerso, il medico era già stato coinvolto in vicende simili in passato e aveva anche ricevuto una condanna e una sospensione dall’Ordine dei medici.

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