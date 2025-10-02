Sea Future, la strategia di crescita di NTS tra navale e ferroviario

Da oltre vent’anni NTS si muove nel settore delle acquisizioni e della tecnologia applicata all’energia, sviluppando sistemi di elettronica di potenza per il comparto navale, ferroviario e infrastrutturale. Oggi l’azienda si presenta a Sea Future e all’Expo Ferroviaria con l’obiettivo di consolidare i mercati di riferimento e guardare con decisione all’espansione internazionale.

Origini e sviluppo – La storia di NTS inizia oltre vent’anni fa con la fondazione della prima società del gruppo. Nel tempo il percorso si è consolidato attraverso operazioni di merger & acquisition, che hanno portato all’integrazione di aziende con tecnologie e prodotti sinergici. Questo approccio ha consentito di ampliare il portafoglio e posizionarsi come interlocutore di rilievo nel panorama nazionale.

Elettronica di potenza – Al centro delle attività c’è la conversione energetica e lo sviluppo di apparati ad alta tecnologia. I sistemi di NTS equipaggiano oggi navi militari, navi da crociera, treni e infrastrutture ferroviarie. L’azienda opera in maniera trasversale, affrontando progetti che richiedono soluzioni avanzate di elettronica di potenza per garantire affidabilità e performance nei diversi contesti applicativi.

Eventi e presenza – In occasione di Sea Future, manifestazione dedicata all’innovazione nel settore marittimo, NTS ha presentato i propri progetti. “Siamo protagonisti nell’ambito della trasformazione tecnologica degli equipaggiamenti navali”, è stato sottolineato dall’azienda. La presenza all’Expo Ferroviaria conferma al tempo stesso l’impegno della società Mesar, parte del gruppo da 35 anni, nella progettazione di soluzioni specifiche per il comparto ferroviario.

Strategia di crescita – Gli obiettivi dichiarati guardano a una duplice direzione: da un lato il consolidamento dei mercati e dei clienti già serviti, dall’altro nuove acquisizioni in pipeline che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. “Oggi siamo in una tempesta perfetta, è un mercato in continuo movimento”, ha osservato il management. Le sfide, secondo NTS, richiedono rapidità di risposta e capacità di interpretare i cambiamenti per rimanere protagonisti.

Prospettive internazionali – La volontà del gruppo è di mantenere un ruolo di primo piano in Italia, ma con una chiara proiezione verso l’estero. Le tecnologie sviluppate nel settore della conversione energetica e dell’elettronica di potenza vengono considerate strumenti strategici anche per aprire nuove collaborazioni a livello internazionale. L’ambizione dichiarata è quella di rafforzare la presenza sui mercati globali mantenendo un forte radicamento nel contesto nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.