Scuola digitale e inclusione: la Fondazione CIF Formazione ospita una tappa dell’azione pilota regionale

La Fondazione CIF Formazione è stata protagonista di una delle tappe del percorso formativo promosso da Regione Liguria nell’ambito del progetto Scuola Digitale Liguria, realizzato da Liguria Digitale, mettendo al centro inclusione e accessibilità nella didattica digitale.

L’iniziativa fa parte di un’azione pilota regionale per l’anno scolastico 2025-2026, che coinvolge otto istituti liguri di ogni ordine e grado. L’obiettivo è rafforzare le competenze di docenti, formatori e operatori sui temi dell’inclusione educativa e della didattica digitale accessibile.

Durante il pomeriggio di formazione presso la Fondazione CIF, si sono alternati momenti di approfondimento teorico e attività esperienziali. I partecipanti hanno potuto approfondire diversi aspetti legati alla disabilità, dalle statistiche sulla disabilità in Liguria e in Italia, all’accessibilità degli spazi scolastici, ai bisogni educativi speciali, fino alla comunicazione con persone ipoudenti e agli strumenti per facilitare l’accessibilità sensoriale.

La parte centrale dell’incontro ha previsto una simulazione pratica: docenti e operatori hanno sperimentato in prima persona alcune condizioni di disabilità motoria e visiva utilizzando ausili specifici come sedie a rotelle, bende e bastoni, per comprendere concretamente le difficoltà che studenti e studentesse possono incontrare nella vita quotidiana.

“Esperienze come questa rappresentano un passaggio fondamentale per costruire un ambiente educativo e formativo davvero inclusivo”, ha sottolineato Matteo Multari, direttore della Fondazione CIF Formazione. “La formazione di docenti e operatori è essenziale per accompagnare i giovani, in particolare quelli con disabilità, in percorsi formativi e professionali che valorizzino pienamente le loro capacità. Come Fondazione CIF siamo da sempre impegnati su questi temi e vogliamo continuare a sviluppare pratiche formative attente all’accessibilità e alla piena inclusione”.

Durante l’incontro è stato anche presentato il funzionamento della piattaforma regionale Osservatorio dei progetti innovativi di Scuola Digitale Liguria, che raccoglie risorse e strumenti utili alla progettazione di attività didattiche inclusive.

Il percorso proseguirà online con un questionario di feedback per i docenti e con un webinar operativo il 31 marzo, durante il quale verranno progettate attività didattiche da sperimentare direttamente in classe. Le esperienze sviluppate potranno essere condivise nella community del progetto Scuola Digitale Liguria e rese disponibili sulla piattaforma Osservatorio, contribuendo alla creazione di materiali digitali riutilizzabili da scuole e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.