Scuola: aperte le iscrizioni alle classi prime 2026/27

Da oggi e fino al 14 febbraio 2026 sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026/2027.

Le domande di iscrizione per il primo e il secondo ciclo di istruzione devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Unica, disponibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

La modalità telematica è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono al sistema online.

L’accesso alla piattaforma Unica è consentito tramite SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS.

All’interno della piattaforma sono disponibili numerose informazioni utili sugli istituti scolastici, grazie alla sezione “Cerca la tua scuola”, e diversi strumenti dedicati all’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado e delle loro famiglie. Tra questi: Il tuo percorso, E-Portfolio, Docente tutor, Guida alla scelta, Statistiche su istruzione e lavoro e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.

Per l’anno scolastico 2026/2027 sarà inoltre possibile accedere alle opportunità offerte dalla filiera formativa tecnologico-professionale, presentando domanda di iscrizione alle classi prime dei percorsi quadriennali degli istituti tecnici e professionali e ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy.

Le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026/2027 coinvolgono complessivamente 1.342.504 studenti e le rispettive famiglie. Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sui siti:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.