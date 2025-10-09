Scozia: al via collaborazione tra ScottishPower e Hitrans per aumentare diffusione veicoli elettrici

ScottishPower è stata incaricata di gestire l’ampia rete di veicoli elettrici in Argyll e Bute, Isole Ebridi Esterne, Orcadi e Shetland. Questo incarico fa seguito all’installazione di 23 nuove stazioni di ricarica rapida per conto di HITRANS lo scorso anno.

ScottishPower si occuperà della mappatura, del pagamento, del sistema di gestione dei punti di ricarica e dell’assistenza telefonica per gli automobilisti presso oltre 120 punti di ricarica per veicoli elettrici, al termine del contratto Charge Point Scotland (CPS), finanziato con fondi pubblici.

Ciò garantirà inoltre un livello di servizio migliorato per aiutare HITRANS e le amministrazioni locali a costruire una rete più affidabile e incentrata sul cliente, in particolare nelle aree più rurali e insulari.

Ulteriori vantaggi includono strutture tariffarie flessibili, monitoraggio in tempo reale, risoluzione automatica dei guasti e funzionalità di condivisione delle stazioni di ricarica, garantendo un’esperienza fluida sia per le amministrazioni che per gli automobilisti di veicoli elettrici.

Chris Carberry, Direttore dello Sviluppo Strategico di ScottishPower, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con HITRANS per contribuire a facilitare una transizione sostenibile ai veicoli elettrici in tutta la regione.

“Sappiamo che le aree rurali spesso affrontano maggiori difficoltà nell’accesso alle infrastrutture di ricarica e ci impegniamo a collaborare con HITRANS per migliorare la situazione e supportare un più ampio accesso pubblico alla ricarica rapida per i loro veicoli, mentre ci muoviamo tutti verso un futuro a zero emissioni nette”.

Gemma Robinson, Project Manager per le Infrastrutture dei Veicoli Elettrici di HITRANS, ha dichiarato: “Scottish Power ha presentato un’offerta di altissima qualità per questo contratto e non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con il loro team Smart Mobility su nuovi obiettivi, avendo già portato a termine con successo un progetto insieme”.

I consigli locali manterranno il controllo sulla definizione delle tariffe e sulla riscossione delle entrate, beneficiando al contempo dell’esperienza di ScottishPower nella produzione, distribuzione e innovazione energetica.

Gli sviluppi futuri che HITRANS sta valutando in collaborazione con ScottishPower includono l’integrazione di energia rinnovabile prodotta localmente e l’implementazione di tecnologie di accumulo a batteria per migliorare la resilienza della rete.

Circa 60 caricabatterie saranno trasferiti alla rete di ScottishPower questo inverno, mentre altri 60 saranno sostituiti e trasferiti all’inizio del 2026. I consigli hanno anche la possibilità di trasferire i caricabatterie della propria flotta nell’ambito dello stesso contratto.

