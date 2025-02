Scontro tra due auto sulla A12, traffico rallentato: ferite due donne tra cui una incinta

Un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo l’A12, tra Nervi e Recco in direzione Livorno, ha coinvolto quattro persone, tra cui una donna incinta e un bambino. Due donne sono state trasportate in ospedale in codice giallo, mentre gli altri passeggeri non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Vigili del Fuoco, mentre il traffico ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

Dinamica – Lo scontro è avvenuto intorno alle 14:50 e ha coinvolto due vetture. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Soccorsi – Tre ambulanze della Croce Bianca Genovese, della Pubblica Assistenza Quarto dei Mille e della Pubblica Assistenza Nerviese, insieme all’automedica, sono intervenute per prestare aiuto ai feriti. I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’area.

Feriti – Due donne, tra cui una in stato di gravidanza, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il marito e il figlio, pur coinvolti nell’incidente, non hanno avuto bisogno di ricovero.

Viabilità – Il sinistro ha causato disagi alla circolazione, con code e rallentamenti nel tratto compreso tra Nervi e Recco in direzione sud.

Tag

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.