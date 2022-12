Scontro Paita-Rixi, la Lega ligure: "La senatrice di Italia Viva la smetta di tirare Bucci per la giacca"

Prosegue lo scontro tra Lega e Italia Viva, nato dal botta e risposta tra il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e la senatrice di Iv Raffaella Paita. Al centro del dissidio la Gronda e i suoi extracosti. "Paita continua ad arrampicarsi sugli specchi rispetto alle politiche infrastrutturali per la Liguria. La smetta di creare tensioni e cominci a lavorare nell''interesse della nostra comunità - ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana -. I liguri e i genovesi non sono degli stupidi e capiscono benissimo quando qualcuno parla solo attraverso proclami e solo per avere visibilità".

Se a Roma Lega e Italia Viva si trovano rispettivamente al Governo e all'opposizione, a Genova i due partiti lavorano fianco a fianco nella giunta del sindaco Marco Bucci. Una collaborazione che, almeno fino a oggi, sembrava filare liscia, con più punti in comune che in divergenza, almeno all'apparenza. "L'atteggiamento di Raffaella Paita e del suo partito Italia Viva è fortemente contraddittorio. Sono soliti tirare per la giacca il sindaco Bucci quando si tratta di prendere poltrone in consiglio comunale e in giunta per poi girarsi dall’altra parte quando si parla di grandi opere" attacca frontalmente il capogruppo del Carroccio in aula rossa a Palazzo Tursi Federico Bertorello. "Concordo con quanto già detto dal nostro segretario ligure e viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: o Italia viva sostiene le grandi opere che la Lega ha sboccato dopo anni di immobilismo dei governi precedenti per aiutare Genova e la Liguria, oppure deve andare fuori dalla giunta Bucci" prosegue Bertorello.

A mitigare il clima surriscaldato, nelle scorse ore, ci ha pensato il consigliere delegato agli Insediamenti aziendali sul territorio Davide Falteri (in quota Italia Viva ndr), intervenuto nella rassegna stampa politica di Telenord. "Quella di Edoardo Rixi mi è sembrata solo una provocazione politica, Italia Viva ha scelto il sindaco Marco Bucci perché crede nel suo operato. Non abbiamo intenzione di fare nessun passo indietro, siamo molto convinti di lavorare con lui e in questa giunta". Tutto risolto quindi? Nella politica, lo sappiamo, non c'è nulla di definitivo, ma il Natale si avvicina e di solito siamo tutti più buoni.