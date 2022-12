Genova, Bucci sui cantieri da aprire: "Sono d'accordo con Rixi: costruiremo una città internazionale"

Decidere può scontentare qualcuno, ma non decidere è molto peggio. Questo è il pensiero del sindaco Marco Bucci, che tra i tanti temi toccati con il direttore di TeleNord Giampiero Timossi a 'Primo Piano' ha anche detto la sua su quanto affermato dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

Bucci ha affermato: "Sono d'accordo con Rixi sui tavoli di coordinamento per ascoltare i problemi della gente sui cantieri da aprire. Noi parliamo sempre con i comitati, ascoltare le persone è fondamentale, anche se è ovvio che a volte poi le decisioni non facciano felici tutti. Se uno è capace a prendere decisioni, può prenderne successivamente anche una migliore della prima, ma se invece uno non è capace a prenderle, non lo sarà mai." Sul botta e risposta che il viceministro alle Infrastrutture ha avuto con Raffaella Paita (Italia Viva), il primo cittadino ha dichiarato di non aver seguito le polemiche, ma di non vederne nemmeno all'orizzonte, in quanto tutti stanno lavorando per lo stesso obiettivo: "Se ci sono frizioni si risolvono: la cosa bella è che tutti vogliamo costruire una grande Genova a livello internazionale ed è questa la forza che ci unisce."