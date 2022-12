Governo, il viceministro delle Infrastrutture Rixi al convegno di 'Genova for Yachting': "Tuteliamo la nautica da diporto"

Semplificare la gestione degli equipaggi dei grandi yacht. Questo è un focus su cui si sta concentrando il Governo, che sta studiando una nuova norma ed è pronto a cogliere tutti gli spunti che verranno dal settore, come ha affermato il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi in un video collegamento con un convegno organizzato dall'associazione della nautica professionale genovese 'Genova for Yachting'. Rixi ha chiarito come il Governo sia particolarmente attento a far sì che le norme non vadano contro gli interessi della nautica da diporto, che rappresenta un'eccellenza italiana sia per le esportazioni sia per la capacità di fare incoming e quindi di attrarre turisti nelle zone maggiormente appetibili del nostro Paese: "Per il Governo è fondamentale creare degli home base per i grandi yacht dotando le infrastrutture portuali di adeguata ricettività anche per gli equipaggi e avere allo stesso tempo tutti i servizi a terra indispensabili a mantenere le imbarcazioni sul nostro territorio".