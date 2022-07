Genova, il Salone Nautico "sbarca" a New York con la presentazione allo Yacht Club

di Edoardo Cozza

L'appuntamento del capoluogo ligure presentato negli Stati Uniti, dove la diportistica italiana sta facendo registrare numeri record

Il Salone Nautico Internazionale di Genova sbarca per la prima volta negli Stati Uniti, al rinomato Yacht Club di New York dove si è tenuta la presentazione dell'appuntamento che si svolgerà nella città ligure dal 22 al 27 settembre. Gli Stati Uniti sono il primo mercato per la diportistica italiana nel mondo: con 10 anni di crescita a due cifre, l''italian yachting' ha nel mercato americano il suo luogo dei record.

Nel 2021 il volume d'affari è stato infatti di circa 500 milioni, e nel 2022 il trend i crescita sta continuando con l'industria della nautica da diporto sempre più considerata come la 'quintessenza del Made in Italy'. "Il percorso di comunicazione dell'eccellenza italiana nella nautica, grazie alla collaborazione costruita negli ultimi anni da Confindustria Nautica ed Agenzia Ice, inizia oggi a New York e servirà a consolidare il primato delle vendite negli Stati Uniti come prima destinazione di barche e yacht Made in Italy", ha detto Stefano Pagani Isnardi, direttore dell'ufficio studi di Confindustria Nautica.

"Se il 2021 è stato l'anno record per le vendite italiane negli Stati Uniti e il 2022 è iniziato a due cifre, quest'anno sarà anche un anno destinato a sostenere e rilanciare la reputazione dell'authentic Made in Italy in US partendo da New York", ha osservato Antonino Laspina, Direttore dell'Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete Usa.

(foto Facebook - Salone Nautico Internazionale)