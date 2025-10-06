Scontro moto-furgone sul Ponte San Giorgio, 70enne gravemente ferito
di F.S.
Lunghe code si sono formate sull'autostrada A10 per un incidente che ha coinvolto una motocicletta e un furgone.
Il tratto interessato dall'incidente è quello tra Pegli e l'Aeroporto, all'altezza del ponte San Giorgio: secondo le prime informazioni, una moto guidata da un uomo di 70 anni avrebbe impattato violentemente contro un furgone, spingendolo contro due automobili che stavano procedendo nella stessa direzione.
Grave l'uomo alla guida della moto, trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino in codice rosso
