Scontro in A26, due camion prendono fuoco: tratto chiuso e traffico bloccato. Ustionato uno degli autisti

Traffico bloccato sull'autostrada A26 a causa di un tamponamento fra due camion, che poi hanno preso fuoco.

L'incidente è avvenuto dopo le 15 tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, intorno al km 3+600. All’interno del tratto chiuso, il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda.

Ferito in modo grave uno dei due conducenti dei camion: l'uomo ha riportato ustioni di terzo grado e la frattura di un femore: intubato, è stato ricoverato d'urgenza nel Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi, a Genova

Viabilità - Per chi è diretto a Torino o Milano, si consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova.

Inoltre si sono formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, con code a partire da Genova Pegli fino al bivio con la A26.

Soccorsi - Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.